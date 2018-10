Par Alain Chemali | Publié le 23/10/2018 à 15H56, mis à jour le 23/10/2018 à 15H56

Les chefs d'état-major des Etats d'Afrique orientale et centrale se sont réunis le 22 octobre 2018 à Khartoum, la capitale du Soudan. A l'ordre du jour des discussions, le déploiement de la force de protection régionale au Soudan du sud pour assurer la paix et la sécurité après la signature d'un accord le 12 septembre entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar.