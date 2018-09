Depuis le 27 août, les combats ont fait au moins 115 morts et près de 400 blessés, d'après un bilan établi par le ministère libyen de la Santé, et poussent les civils à quitter leurs maisons. «Plus d'un demi-million d'enfants sont en danger immédiat» dans la capitale, estime l'Unicef dans un communiqué, ajoutant qu'ils sont «2,6 millions à avoir besoin d'aide à travers le pays». Selon le directeur régional de l'Unicef, Geert Cappelaere, de plus en plus d'adolescents sont recrutés par les groupes armés. © MAHMUD TURKIA / AFP