Sous le soleil éclatant de Rabat, la très énergique Ichtar Zahraoui, casquette vissée sur la tête, entraîne les «Pirates», une équipe de football américain qui, chose rare, est mixte. Concentrés et en sueur, ils sont une trentaine de joueuses et de joueurs, essentiellement âgés de moins de 30 ans, à s'adonner chaque dimanche à ce sport majeur aux Etats-Unis mais qui reste très confidentiel au Maroc, pays passionné de ballon rond. Faute d'effectifs et de moyens, les joueuses et joueurs s'entraînent sur un modeste terrain situé au coeur de la vieille ville de Rabat, ou bien sur la plage. © FADEL SENNA / AFP