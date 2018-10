Par Michel Lachkar | Publié le 22/10/2018 à 17H08, mis à jour le 22/10/2018 à 17H53

Les médecins volants de l'Amref sont présents dans 30 pays africains, jusque dans les zones les plus isolées. Avec 9 millions de personnes soignées chaque année, l’Amref est la première ONG de santé publique en Afrique. Les missions de l’Amref reposent essentiellement sur la formation de personnel (local) de santé. Priorité est donnée aux femmes et aux enfants, et à la lutte contre les épidémies.