Cette photo aérienne, prise le 8 septembre 2018, les montre avant qu'ils soient secourus par la Guardia Civile espagnole et l'agence de recherche et de sauvetage en mer Salvamento Maritimo. 157 migrants, au total, ont été sauvés. L'Espagne a connu une augmentation constante des arrivées cette année et a dépassé l'Italie comme destination privilégiée pour les personnes cherchant désespérément à atteindre l’Europe. La politique espagnole sur les migrants diffère de celles de nombreux pays européens. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, Josep Borell, a rejeté le 30 juillet 2018 l'idée que son pays soit confronté à une immigration «massive». A ses yeux, le continent européen a besoin de «sang neuf». © MARCOS MORENO / AFP