Par Véronique le Jeune | Publié le 18/03/2018 à 11H45

Sur l'une de ses places, la capitale libyenne a voyagé dans le temps lors du 4e festival du costume traditionnel, mi-mars 2018. Des chevaux harnachés d'argent et de cuir coloré, des enfants vêtus de riches étoffes et couverts de bijoux paradaient aux côtés d'hommes portant le «jard», un drap croisé sur la poitrine, et de femmes habillées de la «farashia», qui ne laisse voir qu'un œil.