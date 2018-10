«Les armes doivent contribuer au maintien de la paix et en aucun cas être facteur de trouble», tel est le credo du Premier ministre de Madagascar Christian Ntsay. Il a donc assisté à la destruction de pas moins de 846 armes à feu telles que fusils de chasse, armes de guerre, fusils semi-automatiques, pistolets automatiques et même armes de fabrication artisanale. Elles ont été récupérées sous le patronage conjoint de la police, de la gendarmerie et des forces armées. Autant d'armes qui ont été exposées et alignées sur la place de l'hôtel de ville d'Analakely à Antananarivo. Là, les chenilles d'un bulldozer les ont mises en charpie pour les réduire au silence. Cette amnistie est amenée à durer tout le mois d'octobre. Et donc, à priori, la récolte n'est pas finie. © RIJASOLO / AFP