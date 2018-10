Par Dominique Cettour-Rose | Publié le 20/10/2018 à 14H40

Avec ses deux millions d'habitants, Bamako connaît une croissance urbaine annuelle de 5,5%, soit la plus rapide du continent. La capitale malienne se développe à vitesse grand V et a besoin, pour ses constructions, du sable du fleuve Niger. Utilisé pour réaliser des briques, ce sable de haute qualité se récupère dans la région de Koulikoro. Une activité à risque, illégale et mal rémunérée.