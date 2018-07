Militants de gauche, syndicalistes et proches des condamnés ont marché pendant deux heures dans le centre de la capitale économique du Maroc sous l'œil des forces de l'ordre qui parlent, elles, de «quelques centaines» de personnes. Brandissant des portraits des meneurs du Hirak, des drapeaux amazigh ou symbolisant le Mouvement du 20 février, ils ont dénoncé un «procès politique» et un «Etat corrompu» et demandé la libération des activistes détenus. De leur côté, les avocats disent craindre pour la santé de Rabie el-Ablak (en casquette sur l'affiche) en grève de la faim depuis 42 jours. © Jalal Morchidi/Agence Anadolu/AFP