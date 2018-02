Par Michel Lachkar | Publié le 13/02/2018 à 14H55, mis à jour le 13/02/2018 à 15H12

La précieuse huile d'argan, produite à partir des noix de l'arganier, fait vivre de nombreux villages du Sud-Ouest marocain. L'arganier est un arbre rare, qu'il n'a pas été possible à ce jour de cultiver. Les chèvres font un véritable travail d'agriculteur, en mastiquant et dispersant les graines. Même les biotechnologies les plus avancées peinent à reproduire ce phénomène.