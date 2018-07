de jeunes enfants apprennent à lire et à compter dans une classe de fortune. Depuis mai 2017, des étudiants provenant de diverses universités assurent des cours gratuits à quelque 600 filles et garçons de moins de 16 ans. De nombreuses familles déplacées à Badbado viennent du camp de réfugiés tentaculaire de Dadaab au Kenya après l'annonce de sa fermeture. Le nombre de déplacés par le conflit et la sécheresse en Somalie devait atteindre trois millions fin 2017, selon les prévisions de l'UNHCR. © Mohamed ABDIWAHAB / AFP