Dans un café en plein air du centre-ville, un artiste égyptien, Ahmed Fathy, descend un petit escalier devant une immense fresque murale. Celle-ci représente le visage souriant du milieu de terrain égyptien de Liverpool Mohamed Salah qui empile les récompenses et est pressenti pour décrocher le prochain Ballon d'or, après Ronaldo et Messi. Issu d'une famille pauvre d'un village du delta du Nil, le parcours de Salah fait rêver de nombreux Egyptiens. Sacré en janvier, «meilleur joueur africain», il a été désigné meilleur joueur de la saison en première ligue en Angleterre, le 22 avril 2018. Au-delà de ses performances en club, il a grandement contribué à la première qualification de l'Egypte en coupe du monde depuis 28 ans. Et ce dribbleur hors pair aux pieds de velours pourrait faire se lever les foules lors du Mondial-2018 en Russie, qui débute le 14 juin 2018. Se tenant éloigné de la scène politique, il soutient néanmoins une campagne de l'ONU en Egypte contre les inégalités et les violences faites aux femmes. Il s'affiche également dans un clip contre la drogue, fléau qui touche les jeunes. © KHALED DESOUKI / AFP