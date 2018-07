La tenue royale se compose d'un pagne et d'une coque en métal perforé protégeant le nez, symbole de son pouvoir. Selon les US et coutumes locaux, il est interdit de dire que le roi «est mort». Selon le site de l'Unesco, «sous les douze rois qui se succédèrent de 1625 à 1900, ce royaume s'affirma comme l'un des plus puissants de la côte occidentale de l'Afrique». Les anciens palais d'Abomey font partie des sites historiques que le président béninois Patrice Talon veut rénover pour en faire un haut lieu du tourisme au Bénin. © Jean-Pierre De Mann / Robert Harding Heritage / AFP