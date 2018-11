Par Géopolis (avec AFP) | Publié le 07/11/2018 à 10H57

Quatre des six rhinocéros noirs réintroduits en mai dans le parc de Zakouma, dans le sud-est du Tchad où ils avaient disparu il y a près d'un demi-siècle, sont morts six mois plus tard, a annoncé le 6 novembre l'ONG African Parks.