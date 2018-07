Pour sa leçon de vocabulaire du jour, Helena Joaquim Arguenha, l'institutrice, demande à ses élèves de citer un nom qui se termine par la lettre «O». Elle s'adresse à eux en changana, dialecte proche de la langue tsonga, largement parlée en Afrique australe. «Ici, la seule langue pratiquée par les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans est le changana», explique-t-elle, se réjouissant qu'«en changana, ils sont plus créatifs, comprennent mieux et ne sont pas timides, ils parlent et s'expriment très librement (...), alors qu'en portugais ils sont beaucoup plus hésitants, ils ont peur de parler.» Pour le gouvernement, qui a pris conscience de ce problème, l'un des défis est «la formation des maîtres» aux 42 dialectes que compte le pays. L'audre défi est de convaincre les parents de scolariser leurs enfants dans ces classes et de l'interêt d'un enseignement bilinge dont les premières expériences, qui remontent à 1991, ont montré que les élèves obtenaient de meilleurs résultats qu'avec un enseignement unique en portugais, selon le ministère. © MAURO VOMBE / AFP