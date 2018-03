Par Laurent Filippi | Publié le 03/03/2018 à 11H44

A Lagos, la mégapole la plus peuplée d’Afrique subsaharienne, la gestion des déchets est un véritable enjeu politique et environnemental. Ces dernières semaines, des opérateurs privés ont traîné le gouvernement devant les tribunaux. L’Etat voulait les cantonner à la collecte des déchets commerciaux et confier celle des déchets domestiques à un concessionnaire basé à Dubaï.