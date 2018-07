Cette partie du mur de la ville de Kano a été détruite pour faire place à la rue. Ici comme ailleurs, la démolition et la dégradation des pans de murs mettent en danger ces anciens vestiges transformés à certains endroits en dépotoirs à ciel ouvert. Les rares travaux de fortification ne suffisent pas à preserver cet héritage historique. La Commission nationale des musées et des monuments avait demandé, en 2007, le classement des remparts de Kano au Patrimoine mondial de l'Unesco. Plus de dix ans plus tard, les dommages incessants sur les fortifications risquent de compromettre encore plus une éventuelle reconnaissance de ce site. © AMINU ABUBAKAR / AFP