«La fistule est une déchirure entre le vagin et la vessie, ou entre le vagin et le rectum, ou encore les deux. La perforation est due à un travail difficile pendant l'accouchement et à une absence ou à une mauvaise prise en charge médicale. Outre la douleur de perdre son bébé, cette lésion provoque chez la mère une incontinence urinaire, parfois fécale. La femme est par conséquent toujours souillée. Elle finit souvent par être rejetée par son compagnon et mise au ban de sa communauté. Les fistules obstétricales surviennent principalement chez les jeunes filles dont le corps n’est pas assez mature pour enfanter. Repousser l'âge des premières grossesses est la première arme contre la fistule ainsi que la lutte contre les mariages précoces: 65% des femmes qui ont une fistule en sont victimes», explique Géopolis. Des campagnes de sensibilisation ont été mises en place pour les hommes, précise Reuters. Deux millions de femmes en souffrent, surtout dans les régions les plus pauvres d’Afrique. Le coût moyen du traitement est estimé à près de 350 euros. Ce sont souvent des ONG ou des associations caritatives qui prennent en charge ces opérations. Grâce à la chirurgie, la grande majorité des femmes retrouvent une vie normale. © REUTERS/Afolabi Sotunde