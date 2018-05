C'est au moyen d'un radar à pénétration de sol (RPS) que l'équipe scientifique italienne, menée par Francesco Porcelli, a procédé à une «recherche géophysique de haut niveau». Le résultat indique «avec un très haut degré de fiabilité, que l'hypothèse de l'existence de chambres cachées ou de couloirs adjacents à la tombe de Toutankhamon n'est pas soutenue par les données RPS», selon le communiqué de M.Porcelli. Le rapport précise que n'a été détectée aucune trace de jambage ou de linteau de porte pouvant laisser imaginer un ou des espaces vides derrière les peintures de la chambre funéraire située dans la Vallée des Rois. La sépulture de la mystérieuse et très belle reine Néfertiti, née il y a près de 3.400 ans, longtemps présentée comme la mère de Toutankhamon, n'a jamais été formellement retrouvée. Un doute qui a laissé et qui laissera cours sans doute encore à divers débats et spéculations. © Mohamed Abd El Ghany / REUTERS