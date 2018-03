C’est aujourd’hui un moyen de subsistance pour de nombreux habitants et il s’en vend un peu partout, comme ici: hommes et femmes en proposent même aux arrêts de bus. Chaque Ougandais mangerait en moyenne par jour un kilo de ce fruit, surtout utilisé dans la cuisine. Son importance n’avait pas échappé à l’homme politique britannique Winston Churchill: en visite dans le pays (alors colonisé par Albion) au début du XXe siècle, il écrit (dans «Mon voyage africain») que Kampala est une ville rendue «invisible» par «les feuilles d’innombrables plantations de bananes». L’histoire ne dit pas s’il en consommait… © AFP / ANTOINE LORGNIER / ONLY WORLD / ONLY FRANCE