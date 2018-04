Environ 50.000 Sheedis vivent au Pakistan mais il est difficile de définir leur origine: arrivés en Asie du Sud via les routes orientales de la traite négrière ou descendants de Bilal, l'un des plus proches compagnons du prophète Mahomet, les avis divergent. Mais si plus personne ne connaît la raison du festival, pendant le Sheedi Mela, «chacun s'applique à faire comme les ancêtres et à répéter leurs paroles. (…) Nous célébrons le Mangho Pir Mela plus que les Aïd», les deux principales fêtes islamiques, explique l’un des participants. Aujourd’hui, ce rituel est menacé par la montée de l'islam radical. Les mausolées comme le Mangho Pir ont été la cible d'attaques et d’attentats suicides. Le festival 2018 est le premier depuis neuf ans. © Asif Hassan / AFP