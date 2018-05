Par Laurent Filippi | Publié le 27/05/2018 à 13H18

Le 8 mai 2018, le virus Ebola est réapparu en République démocratique du Congo. Si le foyer infectieux a démarré dans la région de Bikoro, une zone rurale difficile d'accès au nord-ouest, il a vite gagné Mbandaka, une ville de 1,2 million d'habitants. La viande de brousse très appréciée par ses habitants est interdite à la consommation et les vendeurs s’inquiètent de ne plus faire plus recette.