Des structures plus ou moins légales ont essaimé au cours des années, le long des berges du fleuve, dans le but de profiter de la manne du commerce maritime qui remonte du débouché de la RDC sur l'Atlantique. Mais cet espoir a vécu. Les sans abri ont pris possession des carcasses abandonnées tandis que les autorités se projettent aujourd'hui dans la construction d'un port en eau profonde, au bord de l'océan. Le chantier, rendu possible grâce à un accord avec les Emirats arabes unis, entaché de soupçons de corruption, sera dirigé par une entreprise de Dubaï. Les travaux devraient débuter en 2018 et s'achever en 2020 sur la presqu'île de Banana. © John WESSELS / AFP