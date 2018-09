Depuis que Herbert Mensah, un homme d’affaires ghanéen a pris la direction en 2014 de l'Association de rugby du Ghana, ce sport s’est considérablement développé dans le pays. Et principalement le rugby à sept, en raison de son rythme rapide et de son temps de jeu plus court. «Il a parcouru le pays à la recherche de nouveaux talents pour modeler les Aigles du Ghana. L'équipe a d'ailleurs sa propre version du haka, le rituel guerrier maori chanté et dansé par les All Blacks néo-zélandais», précise l’AFP. Lui-même ancien joueur, Herbert Mensah veut amener le rugby au même niveau que le football ghanéen, célèbre grâce à son équipe des Black Stars. Aujourd’hui, les Ghanéens rêvent de participer aux grandes compétions internationales, comme les Jeux Olympiques et la Coupe du monde. Le développement rapide du rugby dans le pays a pu se faire grâce à un fort soutien du secteur privé. «Comme de nombreux autres sports minoritaires, le rugby ne reçoit aucun soutien du gouvernement», précise Herbert Mensah. © Cristina ALDEHUELA / AFP