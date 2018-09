La Chine est omniprésente dans le secteur de la construction dans la capitale rwandaise et les inscriptions en mandarin sur ce chantier en sont le signe. Les deux pays ont décidé de renforcer leurs relation de coopération en signant récemment 15 accords bilatéraux dans divers domaines: santé, transport aérien et routier, commerce électronique, culture et sciences. Les citoyens de certains pays dénoncent parfois le recours à la main d'œuvre chinoise et des contrats qu'ils jugent trop favorables aux entreprises de l'empire du Milieu. © Kristin Palitza / DPA