Par Frédérique Harrus | Publié le 06/06/2018 à 15H16

Au lendemain de la Journée mondiale de l'Environnement, les nations veulent venir à bout des différents types de pollution qui les accablent. L'absence de collecte et de recyclage des déchets en plastique fait qu'on retrouve des restes de sacs, de bouteilles et autres objets, plus ou moins dégradés, un peu partout sur terre comme dans l'eau. Mais le plastique n'est pas le seul polluant.