Par Dominique Cettour Rose | Publié le 13/01/2018 à 11H04

Le Fonds international de développement agricole encourage les femmes à développer une activité dans l'agriculture et l'élevage. Car elles «jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire», notamment en Afrique, affirme le Fida. De plus en plus de Sénégalaises, jusque dans les campagnes reculées, deviennent les piliers d'un système de production agricole largement dominé par les hommes.