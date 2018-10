Par Michel Lachkar | Publié le 10/10/2018 à 16H39, mis à jour le 10/10/2018 à 16H43

Dans l'est de la République démocratique du Congo, un mystérieux groupe rebelle, lourdement armé, n'hésite pas à massacrer les civils. Cet ennemi qui ne sort que la nuit, maîtrise parfaitement la stratégie de la guérilla: attaques surprises de positions stratégiques et pillages. Historiquement, l'ADF est composé de rebelles ougandais musulmans repliés dans l'est du pays à la fin des années 90.