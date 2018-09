En tant que premier partenaire commercial de l'Afrique, la Chine a promis «sans condition» 60 milliards de dollars pour l'ensemble du continent. Le géant asiatique a investi annuellement plusieurs milliards de dollars sur le continent depuis 2015 dans des infrastructures (routes, chemins de fer, ports) ou des parcs industriels. Le soutien de la Chine comprendra également 15 milliards de dollars «d'aide gratuite et de prêts sans intérêts». Et les entreprises chinoises seront encouragées à investir «au moins 10 milliards de dollars» en Afrique au cours des trois prochaines années. Ces initiatives suscitent toutefois des critiques croissantes venues de l'Occident qui soulignent l'envolée de l'endettement de certains pays. © HOW HWEE YOUNG / POOL / AFP