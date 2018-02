Dans les semaines à venir, 700 enfants devraient retrouver leur liberté. Ils recevront soins médicaux et soutien psychologique dans le cadre du programme de réinsertion mis en œuvre par l'Unicef et ses partenaires. Certains rejoindront leurs familles et d’autres seront placés dans des centres d’accueil provisoires. Une aide alimentaire sera versée aux familles pendant trois mois. Par la suite, les enfants, la plupart âgés de 10 à 16 ans, pourront retourner à l’école ou bénéficier d’une formation professionnelle. Mais cette réintégration au sein de la vie civile requiert des moyens financiers importants. L'Unicef doit trouver «45 millions de dollars pour appuyer les efforts de libération, de démobilisation et de réintégration des mineurs à travers le pays», précise l’ONU. © Stefanie Glinski / AFP