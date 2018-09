Des sacs de farine et de sorgho ont été lancés depuis un avion du Programme alimentaire mondial, le 3 juillet 2018, en pleine saison des pluies. Les Sud-Soudanais, après quatre années de conflit et une recrudescence des violences depuis juillet 2016, ont vu la production agricole s'effondrer dans des zones rurales auparavant stables. Ceux qui vivent en zones urbaines ont vu les produits alimentaires de base flamber. Un énième chapitre de réconciliation pourrait s'ouvrir après que les belligérants, le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar, ont signé un accord de paix, le 12 septembre 2018, au cours d'un sommet régional à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. © PATRICK MEINHARDT / AFP