Cette nouvelle entente laisse les observateurs sceptiques car, pensent-ils, faire travailler ensemble MM. Kiir et Machar ne sera pas une mince affaire, leur coopération ayant toujours par le passé abouti au conflit avant le chaos. Entre eux, presque cinq années d'une guerre civile qui a fait 400.000 morts, selon une récente étude réalisée par des chercheurs britanniques. Triste baptême pour le plus jeune pays du monde, dont l'indépendance remonte à 2011 seulement. Pour preuve de sa bonne volonté, le lendemain des retrouvailles, le président Salva Kiir a tenu sa promesse en libérant deux proches de son ex-vice-président, devenu rebelle, Riek Machar. Son porte-parole et un conseiller, tous deux condamnés à mort en février 2018 pour trahison. © PRESIDENTIAL PRESS UNIT - UGANDA / AFP