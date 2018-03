Gillie et Marc, les artistes australiens, posent devant leur œuvre. Tout en haut, se trouve Sudan, le dernier mâle blanc du Nord qui vient de disparaître à l'âge de 45 ans. Au milieu, on voit sa fille Najiin et en bas, sa petite fille Fatu. Les deux artistes veulent non seulement immortaliser ces mammifères, mais aussi encourager la communauté internationale à mettre fin aux ventes de cornes de rhinocéros. En dévoilant cette grande sculpture le15 mars 2018 à New York, ils ont lancé une pétition mondiale. Ils espèrent recueillir un million de messages d'adieu à Sudan, qui est mort au Kenya. © Photo Reuters/Mike Segar