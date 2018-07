pour la toute première fois dans les rues de la capitale Mbabane. Près de 500 personnes, dont des militants venus d'Afrique du Sud, des Etats-Unis et du Royaume-Uni, étaient présents à la marche des fiertés. Une mobilisation qui compte dans ce pays où l'homosexualité est interdite et les discriminations criantes. Le Swaziland rebaptisé eSwatini est la dernière monarchie absolue d'Afrique et compte 1,3 million d'habitants. © MONGI ZULU / AFP