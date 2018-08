Par Véronique le Jeune | Publié le 18/08/2018 à 11H19

Alors que depuis début août 2018, une nouvelle épidémie de fièvre hémorragique due à Ebola a déjà causé la mort de plus de quarante personnes dans le nord-est de la RDC, non loin de là, au Gabon, on capture les chauves-souris pour examiner le virus de plus près. Les chiroptères sont considérés depuis quelques années comme le réservoir naturel d'Ebola. Porteurs sains, ce sont aussi des vecteurs.