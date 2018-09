Des puits et des forages dans lesquels les habitants se ravitaillent en eau potable ont été contaminés. La vente de viande et de poisson a été interdite dans les quartiers de Budiriro et de Glenview touchés par l'épidémie. La police est chargée de faire respecter cette mesure et certaines écoles ont été fermées. Le choléra est le signe de la mauvaise gestion des eaux usées dans la capitale. La municipalité d'Harare affirme mener un combat quotidien depuis plus d'une décennie pour approvisionner les habitants de la capitale. © Philimon Bulawayo/ reuters