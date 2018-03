Par Véronique le Jeune | Publié le 25/03/2018 à 15H41, mis à jour le 25/03/2018 à 15H41

La culture du tabac, derrière l'exploitation de l'or et celle du diamant, est la principale source de revenus en devises du Zimbabwe. La quasi-totalité de la récolte (en augmentation prévue de 5,8% en 2018) est exportée. En 2017, environ 186.000 tonnes de feuilles de tabac ont été vendues à la Chine, à l'Afrique du Sud et à la Belgique, générant plus de 1,2 milliard de dollars de recettes.