Par Géopolis Afrique avec AFP | Publié le 23/07/2018 à 14H06

La chute du président Mugabe a rouvert la porte aux touristes. Hôteliers, restaurateurs et guides zimbabwéens commencent à retrouver le sourire. Après près de deux décennies dans le marasme, le secteur du tourisme connaît un rebond au Zimbabwe et les visiteurs reviennent en masse pour voir les majestueuses chutes Victoria et explorer des réserves animalières préservées.