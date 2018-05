Une détenue ayant bénéficié de la grâce présidentielle est montée à bord du fourgon pénitentiaire qui va la conduire, avec d'autres ex-prisonnières, hors de la prison de Chikurubi. Celle-ci est tristement célèbre pour son manque de nourriture, de médicaments et d'eau potable ainsi que pour ses coupures d'électricité, faute d'argent public. Les prisonniers condamnés à la peine de mort verront quant à eux leur peine communée en prison à perpétuité et ceux en phase terminale ainsi que ceux de plus de 60 ans qui ont déjà effectué un tiers de leur peine seront également amnistiés. Le Zimbabwe a exécuté pour la dernière fois un prisonnier en 2005. Le président Mnangagwa, surnommé le crocodile, est un fervent opposant à la peine de mort. © Photo: JEKESAI NJIKIZANA/AFP