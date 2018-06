Selon l'étude, 9 des plus vieux baobabs du monde sont partiellement ou totalement morts. Parmi les victimes, trois monstres symboliques: Panke, originaire du Zimbabwe, le plus vieux baobab avec 2.450 ans au compteur, l'arbre de Platland d'Afrique du Sud, l'un des plus gros du monde, avec un tronc de plus de 10 mètres de diamètre et le célèbre baobab Chapman du Botswana, sur lequel Livingstone grava ses initiales, classé monument national. Les chercheurs ont découvert cette situation presque par hasard: ils étudiaient ces arbres pour percer le secret de leurs incroyables mensurations. © MONTICO Lionel/Hemis.fr