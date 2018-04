Par Martin Mateso | Publié le 17/04/2018 à 15H30, mis à jour le 17/04/2018 à 16H00

La petite Rachelle-Ngabausi est rescapée de l'attaque menée le 9 avril 2018 par des miliciens dans son camp de déplacés internes à Bunia, dans la province de l'Ituri. Sa mère et ses trois frères ont été tués par les assaillants. L'est de la RDC est ravagé par des violences depuis de nombreuses années. Des groupes armés y pullulent et font régner la loi de la terreur en toute impunité.