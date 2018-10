GEOPOLIS - Les autorités congolaises, soutenues par l'Unicef et l'Alliance du vaccin, viennent d'inaugurer le plus grand centre de stockage de sérums d'Afrique centrale à Kinkole, à 40 km de Kinshasa. 6.000 m3 destinés à «renforcer la chaîne du froid pour permettre de rendre disponibles les vaccins dans l'ensemble du pays, en particulier dans les zones de santé les plus reculées et difficiles d'accès».