GEOPOLIS - Facebook et Google ont jeté leur dévolu sur le Nigeria, plus précisément sur la Yabacon Valley, la Silicon Valley locale, située à Yaba, le quartier high-tech de la bouillante capitale économique Lagos. Pour promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat auprès d'une jeunesse africaine de plus en plus connectée, les deux géants américains ont en ligne de mire le continent entier.



Le marché africain du numérique, vaste et non régulé, aiguise de plus en plus l'appétit de l'industrie numérique californienne. Pour cette dernière, l'Afrique est même devenue une priorité, bien au-delà des 180 millions de Nigérians.









«Si vous regardez Netflix, Amazon, Facebook, Apple, où peuvent-ils encore croître? Il faut viser l'international», souligne ce chercheur en technologies.



La prochaine explosion démographique en Afrique fait saliver la high-tech américaine

Pour preuve, l'annonce en juin 2018 du lancement à l'automne du premier



La perspective d'une explosion démographique en Afrique dans les trente prochaines années aimante encore davantage les sociétés d'outre-Atlantique. Actuellement, la population africaine représente environ 1,2 milliard de personnes, dont 60% sont âgées de moins de 24 ans. Un chiffre qui devrait doubler d'ici à 2050, selon les Nations Unies. L'incubateur de Facebook au Nigeria n'en est qu'à ses balbutiements, mais le groupe a promis de former 50.000 personnes à travers le pays afin de «leur donner les connaissances en numérique nécessaires pour réussir». En échange, avec déjà 26 millions d'utilisateurs au Nigeria, il compte bien poursuivre son expansion et tester de nouvelles stratégies.



L'évocation d'une cyber-colonisation

Cependant, alors que les nouvelles technologies gagnent du terrain, les gouvernements africains sont de plus en plus sous pression pour mieux réguler le secteur et protéger les données personnelles.



Les législations encadrant la vie privée restent quasi inexistantes dans de nombreux pays du continent, contrairement à l'Europe qui a récemment adopté un texte pionnier,



Après



Des critiques mettent en garde contre une «cyber-colonisation».



La protection de la vie privée sur Internet loin d'être assurée en Afrique

«Cela pourrait aggraver les inégalités Nord-Sud» si ces deux régions n'adoptent pas les mêmes régulations, selon



«Les gouvernements et les sociétés civiles doivent être conscients du fait que les données personnelles sont le pétrole du XXIe siècle», conclut dans une interview à Géopolis , Archippe Yepmou, président de l'ONG Internet sans Frontières