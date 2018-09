CJ plaide aussi pour une révision du système des «amendes transactionnelles», qui permet à un exploitant en situation d'irrégularité de payer une amende à un représentant des Eaux et Forêts, évitant ainsi de passer devant la justice. Ce système «encourage la corruption des agents publics», selon M.Mathot.«En Afrique, le Gabon a été pionnier en matière d'aménagement forestier et plusieurs sociétés forestières respectent les principes et les règles», tempère M.Mathot, regrettant l'absence de coercition pour les autres.Recouvert à environ 85% de forêts, le Gabon exporte une soixantaine d'essences de bois. Depuis quelque temps, le secteur forestier fait aussi partie du plan de diversification économique du pays qui veut sortir de sa dépendance au pétrole.Si le blanchiment de bois et l'exploitation forestière illégale prenaient fin, l'Etat pourrait gagner «des dizaines de milliards de FCFA annuellement», estime l'ONG, pointant ainsi les incohérences du pouvoir dans ce domaine.Dans un article publié en avril 2018 par le site The Conversation, Kenneth E.Wallen, professeur en ressources naturelles à l'université de l'Arkansas (Etats-Unis), s'inquiète du niveau record du trafic du bois dans le monde et insiste sur l'importance d'éduquer le consommateur.«Quand un arbre tombe dans une forêt, vous souciez-vous de savoir comment il a été abattu?», interroge-t-il. «Peu de gens pensent à la provenance du bois de leurs meubles, de leurs planchers ou de leurs portes. Et peu savent, poursuit-il, que l’un des produits les plus commercialisés illégalement dans le monde est un arbre, le bois de rose (Dalbergia) », originaire de Madagascar.Et d'appeler les gouvernements de la planète à «éduquer» leurs concitoyens et les informer de «l'ampleur du commerce de contrebande et des produits susceptibles d’être abattus illégalement».Le gouvernement gabonais a-t-il lu cet article?