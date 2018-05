Par Véronique le Jeune | Publié le 01/05/2018 à 13H52, mis à jour le 01/05/2018 à 14H04

L'or vert, l'autre nom du thé, fait vivre plus de quatre millions de Kényans, soit plus de 8% de la population. Le secteur est devenu central dans l'économie de ce pays d'Afrique de l'Est, propulsé premier exportateur mondial et troisième producteur de la petite feuille verte cueillie à la main, derrière la Chine et l'Inde. Le Pakistan, l'Egypte et la Grande-Bretagne sont ses principaux clients.