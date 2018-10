GEOPOLIS - Contaminés lors de séjours en Afrique du Sud où ils allaient chercher du travail, les ressortissants de dix pays d'Afrique australe ont propagé le sida dans toute la région. Particulièrement atteint, le Malawi commence à voir les premiers résultats de sa politique agressive contre la maladie.

Le Malawi, petit pays du sud est africain, est confronté comme 9 de ses voisins d'Afrique australe et centrale, à savoir le Zimbabwe, la Zambie, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Kenya, la Tanzanie, le Nigeria et le Cameroun, a une grande épidémie de sida. Toute la population est susceptible d'être contaminée.



Des chiffres alarmants

A divers titres, le Malawi est l’emblème de la transmission du sida dans cette partie du monde. Pour 18 millions d’habitants,1 million de personnes vit avec le VIH, encore près de 36000 contaminations sont à déplorer par an et pas loin de 25000 décès sur la même période, plaçant ce pays en quasi champion du monde de la maladie. La plupart des séropositifs et des malades sont concentrés dans les grands centres urbains.



Un travail de prévention et de soins efficace malgré tout





Pour autant, les vastes programmes mis en place depuis les années 10 commencent a réellement porter leur fruits. On constate un recul de 46% des contaminations, et 39% de décès en moins. Il n’en demeure pas moins, que l’épidémie de sida est généralisée et à maintenant largement touché les femmes dans des rapports hétérosexuels. La mise sous traitement anti rétroviraux de 71% des adultes et de 63% des enfants déjà contaminés n’y est pas pour rien. Désormais 90% des personnes malades se savent atteintes, 79% d’entre elles sont sous traitement et pour 87% de ces dernières, la charge virale a disparu. Le cas particuliers des jeunes

Les adolescents ont été contaminés de différentes façons, soit à la naissance où leur mère infectée leur a transmis le virus, soit lors de rapports non protégés, soit pour certains pays comme le malawi, lors de pratiques ancestrales désastreuses

Le principal objectif de toutes les instances de santé nationales et internationales, c’est de dépister et soigner les jeunes atteints, sachant que le diagnostic provoque l’ostracisations et la mise au ban du malade, beaucoup ne se évitent de se préoccuper de leur sérologie, avec les dégâts que l’on peut imaginer lors de relations sexuelles non-protégées. Près de 25% des personnes qui font commerce de leur corps sont touchées, comme 17% des hommes homosexuels.

