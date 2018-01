L'incompréhension des populations

Jusqu'à présent, les réformes menées dans les pays qui, comme la Tunisie ou l'Egypte, ont bénéficié de récents prêts du FMI, ont surtout porté sur la réduction du déficit budgétaire. Or, la hausse des prix qui a accompagné ces mesures a suscité le mécontentement des populations. Sans compter leur incompréhension.



Faire des réformes sans faire pâtir les plus modestes, voilà un défi que n'ont pas encore relevé les pays d'Afrique du Nord.



«Croissance inclusive», un concept dans l'air du temps

Pour aider à trouver comment lutter contre la corruption, comment intégrer les jeunes et les femmes dans le monde du travail, les représentants du FMI débattent à Marrakech avec des décideurs politiques ainsi qu'avec des représentants du secteur privé et de la société civile. Et tentent de faire émerger «des façons de contribuer davantage à la réalisation d’une croissance inclusive».

«Avec une population composée à plus de 60% de personnes de moins de 30 ans, la région a désespérément besoin d'une croissance plus vigoureuse et de plus d'emplois», précise M.Azour qui insiste aussi sur le fait que «depuis des décennies, de nombreux pays de la région souffrent d'un modèle d'assistanat, où le secteur public pourvoit à un cinquième des emplois».Environ 5,5 millions de jeunes arriveront chaque année sur le marché du travail dans les cinq prochaines années, selon le FMI. Une population active sous-employée donc, à quoi s'ajoutent une productivité anémique et une situation budgétaire tendue.Pour l'organisation internationale, une seule solution à tous ces maux, accrus ces dernières années par des attentats terroristes: les réformes. Des réformes «bien conçues, bien échelonnées et appliquées de façon équitable à toute la population», précise le FMI.