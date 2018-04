01 /09

la School Gallery expose depuis plus de dix ans des artistes confirmés et des jeunes talents venus du monde entier. Cet espace «se veut un lieu de découverte et de promotion de l’art contemporain sous toutes ses formes, des installations à la vidéo en passant par la sculpture, la peinture, le dessin, le design et les créations d’architectes et la photo.» © Stephan GLADIEU courtesy School Gallery / Olivier Castaing