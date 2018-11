GEOPOLIS - Le «Pink Legacy», un diamant rose considéré comme le plus beau jamais proposé aux enchères, est en vente chez Christie's à Genève, le 13 novembre 2018. Découvert il y a environ un siècle en Afrique du Sud, la pierre précieuse avait appartenu à la famille Oppenheimer qui dirigeait la société minière De Beers. Le nom de l'actuel propriétaire de ce joyau rare n'a pas été révélé par Christie's.



Les collectionneurs du monde entier engagés dans la course aux diamants auront les yeux rivés sur le Pink Legacy, le 13 novembre, à Genève. Objet de toutes les convoitises, ce diamant rose fancy vivid, le plus haut grade d'intensité de couleur, est le plus beau jamais proposé par la maison londonienne Christie's. Ses experts ont estimé ce joyau entre 30 et 50 millions de dollars, soit entre 26,5 et 44,1 millions d'euros.





Il s'agit d'une fourchette importante puisque cette pierre est dotée de tous les critères de rareté et qu'il «il n'y a pas de cote pour ces diamants», relève Jean-Marc Lunel, spécialiste international pour la joaillerie chez Christie's. Les estimations se basent alors sur «les quelques diamants d'apparence similaire qui ont été vendus précédemment», indique-t-il.



Découvert en Afrique du Sud, il y a près d'un siècle

Son poids exceptionnel de 18,96 carats «précisément» lui donne, selon M.Lunel, un attrait «tout à fait considérable, quand on sait que la plupart des diamants roses pèsent moins d'un carat». Sa forme rappelle celle «d'un domino dont vous auriez coupé les coins», ajoute-t-il. Autre atout, selon l'expert, sa taille «tout à fait classique, que nous appelons taille émeraude, alors que la plupart des diamants taillés aujourd'hui ont des tailles modifiées avec davantage de facettes».



Le Pink Legacy «provient des mines d'Afrique du Sud. Il a été taillé il y a fort longtemps: il a été découvert il y a à peu près un siècle, il a été taillé probablement dans les années 20 et n'a pas été retaillé depuis», affirme M.Lunel. Christie's, qui ne souhaite en aucun cas dévoiler le nom de son actuel propriétaire, indique qu'il a été propriété de la famille Oppenheimer pendant des décennies.



En 2013, lors d'une vente chez Sotheby's, un diamant rose de 59,60 carats avait été adjugé au prix de 83 millions de dollars (73,72 millions d'euros) soit 1,39 million de dollars par carat. Parmi les diamants roses les plus célèbres, le Williamson, trouvé dans la mine Williamson, en Tanzanie, en 1947. Son propriétaire, John Williamson, fervent admirateur de la Couronne britannique décide alors d'offrir la pierre brute en cadeau de mariage à la princesse Elizabeth, laquelle deviendra reine en 1953.

En novembre 2017, un record historique a été atteint sur le marché international du diamant avec la vente chez Christie's de The Pink Promise, un diamant rose fancy vivid de forme ovale, pesant un peu moins de 15 carats pour 32,48 millions de dollars (28,84 millions d'euros), soit 2,17 millions de dollars par carat.