GEOPOLIS - Le petit royaume du Lesotho et ses 2,2 millions d’habitants, a été retenu pour tester la nouvelle technologie mobile à très haut débit 5G. Moins coûteux que la fibre optique, la 5G avoisine ses capacités. Le Lesotho a été retenu par l’opérateur Vodacom, car il est l'un des rares pays africains où la fréquence de 3,5 GHz n'a pas été attribuée à un opérateur.

Le vent de la 5G souffle timidement sur le continent africain. Deux entreprises testent actuellement dans la capitale du Lesotho, le tout premier réseau 5G disponible sur le continent.



Encerclé par l'Afrique du Sud, le petit royaume du Lesotho abrite une population de 2,2 millions d'habitants. Un petit marché et un terrain parfait d’expérimentation.

« Pour nous, c'est un peu un test grandeur nature », a expliqué vendredi à l'AFP Andries Delport, responsable des nouvelles technologies chez Vodacom.

A ce jour, les premiers utilisateurs de la nouvelle technologie se comptent au nombre de 530, salariés du siège de la Banque centrale du Lesotho et de la compagnie minière Lets'eng. Vodacom prévoit d'étendre rapidement son réseau.



« Ce que nous avons réalisé au Lesotho est une illustration de ce qui est faisable en Afrique si les fréquences nécessaires sont disponibles », se réjouit Shameel Joosub, le directeur général du groupe sud-africain Vodacom. L’entreprise affirme avoir pris une longueur d’avance sur ses concurrents.



Pour lancer la 5G au Lesotho, pays montagneux et sans côte pour acheminer la fibre optique, l’opérateur déclare avoir obtenu une fréquence dans les bandes 3,5 GHz.

« ce que nous avons accompli au Lesotho est un exemple de ce qui peut être réalisé en Afrique, si le spectre requis est également disponible ». affirme dans un communiqué le directeur général du groupe sud-africain Shameel Joosub.



A travers cette déclaration, le patron de la filiale africaine du Britannique Vodafone, exprime sa frustration quant aux difficultés rencontrées sur le principal marché de l’entreprise, l’Afrique du Sud.

En effet depuis 2017, Vodacom et ses concurrents militent pour la libération des fréquences télécoms appropriées à leur besoin de répondre à la forte demande en connectivité Internet exprimée par les populations. Mais le gouvernement sud-africain a annoncé que l’allocation de nouvelles fréquences télécoms ne devrait pas intervenir avant 2019.



Aujourd’hui en Afrique, la plupart des pays se battent encore pour migrer vers la 4G. Hors de l'Afrique, la course à la 5G s'est accélérée ces derniers mois, notamment en Corée du Sud, au Japon, en Chine et aux Etats-Unis où la commercialisation est attendue rapidement.